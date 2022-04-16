Çorlu’da kaçak sigara ve içki operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu’da 5607 SKM suçu kapsamında bandrolsüz makaron, gümrük kaçağı sigara, doldurulmuş makaron, açık kıyılmış tütün, el yapımı alkol, gümrük kaçağı alkol satışı yaptığı değerlendirilen 7 işyeri 2 ikamet, 1 araç ve 2 depoya yönelik olarak operasyonlar düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 158 bin 800 adet boş makaron, 121 bin 525 adet tütünle doldurulmuş makaron, 199 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilo nargile tütünü, 3,5 kilogram pipo tütünü, yaklaşık 2 bin adet bandrolsüz sigara kağıdı, bir miktar kutularından kopartılmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü, 460 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 180 litre etil alkol, 43 adet boş viski şişesi, 30 adet kapaklı bir litrelik boş rakı şişesi çok sayıda alkollü içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis 8 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı.