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Çorlu’da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 26.04.2022, 19:51
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yönünden ilçe merkezine seyreden aynı yöndeki iki işçi servis minibüsü çarpıştı. İki servis minibüsü kıl payı devrilmenin eşiğinden döndü. Camları kırılan minibüste yaralanan 2 yolcu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 1 yolcu da daha sonra hastaneye başvurduğu öğrenildi. 3 yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.