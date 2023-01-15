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Çorlu’da bir genç rayların kenarında yaralı bulundu
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treni geçişi sırasında rayların kenarında bir genç yaralı bulundu.
Asayiş 15.01.2023, 04:57
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treni geçişi sırasında rayların kenarında bir genç yaralı bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Çorlu Tren Garı’nın Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan Çorlu Tren Garı yakınlarında, yük treninin geçişi sırasında T.Ö. (20) isimli şahıs, rayların hemen kenarında yaralı bulundu. Durumu fark eden görevliler, yük trenini durdurarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.Ö. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili Ergene polisi tarafından soruşturma başlatıldı.