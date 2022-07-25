banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

Çorlu’da arızalanan araç alev aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arızalanan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 25.07.2022, 18:26
Çorlu’da arızalanan araç alev aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arızalanan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Önerler Mahallesi Önerler-Velimeşe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki arazi taşıtı arızalanması nedeniyle sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. Birkaç dakika sonra motor kısmından dumanlar yükselen araçta yangın çıktı. Araç sahibinin imdadına yetişen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Araçtaki yangın ve küçük çaplı ot yangını da söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
28°
açık