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Çorlu’da acı olay: Yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evlerinin yanmasına çok üzülen yaşlı kadın ve gelini gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi komşuları zor sakinleştirdi.

Asayiş 20.07.2022, 06:53
Çorlu’da acı olay: Yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evlerinin yanmasına çok üzülen yaşlı kadın ve gelini gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi komşuları zor sakinleştirdi.

’Kore’ mahallesi diye bilinen Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2. Sokak’ta, Tufan Bul’a ait olan ve ailecek ikamet ettikleri evin oturma odasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin yandığını gören ikamet sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan yaşlı kadın ile gelinini, komşuları ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.

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