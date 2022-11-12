Çorlu’da 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak’ta kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen göçmenler, işlemleri için Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.