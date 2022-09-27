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Çorlu’da 50 dönüm anız alev alev yandı
Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 50 dönüm buğday anızı alev alev yandı.
Asayiş 27.09.2022, 09:45
Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 50 dönüm buğday anızı alev alev yandı.
Yangın, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi ile Türkgücü Mahallesi arasındaki kırsal alanda meydana geldi. Tarladan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 50 dönüm buğday anız tarlasının yandığı yangının ne sebeple çıktığı bilinmiyor. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de şikayette bulunulmadığı öğrenildi.