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Çorlu’da 5 bin kök kenevir, 12 kilo esrar ele geçirildi
TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA 5 BİN 460 KÖK HİNT KENEVİRİ İLE YAKLAŞIK 12 KİLOGRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 25.08.2020, 09:44
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 460 kök hint keneviri ile yaklaşık 12 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ ve Çorlu’da narkotik suçlarla mücadeleye ağırlık veren jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada kurutulmuş esrar maddesi ile hint keneviri ele geçirdi.
Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde Esetçe Mevkii’nde denetleme yapan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontroller sırasında yasadışı olarak ekilmiş olan 5 bin 460 kök Hint keneviri ile yaklaşık 12 kilogram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi.
Kenevir bitkileri ile esrar maddesine el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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