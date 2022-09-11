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Çorlu’da 475 bin adet makaron ele geçirildi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda içi tütünle doldurulmuş 475 bin makaron ele geçirildi.
Asayiş 11.09.2022, 14:33
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda içi tütünle doldurulmuş 475 bin makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğünce Çorlu’da içi tütün ile doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün bulundurduğu tespit edilen bir şahsa ait bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 475 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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