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Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı
Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.
Asayiş 16.03.2021, 18:40
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Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan kazada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarının bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 7. duruşma Çorlu’da görüldü. Yeni duruşmanın 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Davanın ardından kazada yakınlarını kaybedenler mahkeme salonu çıkışında açıklamalarda bulundu.