Çorlu polisi operasyonlarını sürdürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çorlu’da uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik olarak başlattığı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Çorlu’da ’Kore Mahallesi’ olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapan polis ekipleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 21 adet fişek ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak S.Ö. adlı şüpheli gözaltına alınarak gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.