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Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe

ÇORABIN İÇİNE SİLAH SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş 11.11.2020, 13:53
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Çorap içerisinde silah sevkıyatına darbe

Gaziantep’te silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda polis ve jandarma ekiplerini bile şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Ekipler, silahları çorapların içerisinde buldu.

Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Sakçagözü Mahallesi’nde bir ikamete yaptığı baskında evden kaçmaya çalışan bir şahıs tespit edildi. Şahıs, ekiplerin dur ikazına rağmen elindeki çorapları atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, çorapların içerisine gizlenmiş 8 adet tabancaya el koyarken, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın, silah ticareti yaptığı belirlenen ikamet sahibi olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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