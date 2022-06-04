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Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamadığı çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp atılan geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan iki çekçekçi birbirine girdi. Başına sopayla vurulan yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Asayiş 04.06.2022, 15:17
Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamadığı çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp atılan geri dönüşüm atıklarını paylaşamayan iki çekçekçi birbirine girdi. Başına sopayla vurulan yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerinde karşılaşan yabancı uyruklu iki çekçekçi şahıs, çöp konteyneri ve çevresine atılan geri dönüşüm maddelerini almak istedi. Atıkları paylaşamayan iki şahıs arasında sözlü atışmanın ardından kavga çıktı. Öfkeli şahıs, sopayla başına vurduğu adamı yaraladı.

Saldırgan çekçek arabasıyla kaçarken, yaralı şahıs ise olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çekçek arabası ise zabıta ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

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