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Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Karabük’te çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Asayiş 28.08.2022, 00:42
Karabük’te çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Öğlebeli Mahallesindeki su deposunun alt tarafında bulunan çöplükte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Soğutma çalışmaları yapılan bölgede çöpler kepçe yardımıyla gömüldü.
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