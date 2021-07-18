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Çöp poşetinden bonzai, yemek masasının içinden kokain çıktı

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin boş bir ikamete düzenlediği operasyonda, çöp poşeti ve masa içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.07.2021, 10:37
Çöp poşetinden bonzai, yemek masasının içinden kokain çıktı
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Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin boş bir ikamete düzenlediği operasyonda, çöp poşeti ve masa içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa’nın Merkez Mahallesi’nde bir adresin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda boş olduğu görülen ikamette, çöp poşetleri içinde 6 kilogram bonzai, yemek masası içerisine gizlenmiş 105 gram kokain, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassa terazi ile 5 kutu 50 ml amonyak ele geçirildi. İkamet sahibi B.Y. ve Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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