Çöp kovasınıda 41 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep’te, bir adrese yapılan operasyonda çöp kovasının içine gizlenmiş halde 41 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın terör örgütü PKK’ya üye olmak ve kamu malına zarar vermek suçlarından sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi’ndeki bir adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli adrese yönelik uzun süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri ve dedektör köpek ’Çevik’in de katılımıyla bahsi geçen eve baskın yapıldı.

Çöp kovasının içinden 41 kilogram eroin çıktı

Adreste yapılan aramalarda çöp kovasının içerisine gizlenmiş halde 41 kilogram eroin, 420 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet cep telefonu, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 185 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs örgüt üyesi çıktı

Operasyon sırasında baskın yapılan adreste bulunan ve uyuşturucu sattığı tespit edilen F.N. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.N. isimli şahsın terör örgütü PKK’ya üye olmak ve kamu malına zarar vermek suçlarından sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli şahsın adli ve idari işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.