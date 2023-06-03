Çöp konteyneri akarsuya dönen yolda metrelerce sürüklendi
ANKARA’DA SON GÜNLERDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA ÇÖP KONTEYNERLERİ DAYANAMADI VE ADETA AKARSUYA DÖNEN CADDEDE METRELERCE SÜRÜKLENEREK ARAÇLARA ZARAR VERDİ.
Asayiş 03.06.2023, 20:46
Ankara’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlara çöp konteynerleri de dayanamadı. Adeta akarsuya dönen caddede konteynerler metrelerce sürüklenerek araçlara zarar verdi.
Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde şiddetli yağışlara dayanamayan çöp konteyneri metrelerce sürüklenerek araçlara zarar verdi. Vatandaşlar ise o anları telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı. Araçlara çarpan ve maddi zarar veren çöp konteyneri vatandaşların tedirgin olmasına yol açtı.