banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Vergi sistemi değişiyor
Vergi sistemi değişiyor
Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı

Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.

Asayiş 30.11.2020, 01:12
5
Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı
banner422

Kırıkkale’de devriye gezen uzman ekipleri gören 2 kişi, ceza almamak için otomobil ile kaçmaya çalışırken yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı. Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.

Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi.

Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. Pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık