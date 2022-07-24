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Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada

Öz teyzesi tarafından 1 yıl boyunca bir odada kilitli olarak tutulan çocuk, ekiplerin evi temizlemeye çalışması esnasında bulundu. o anlar kameralara böyle yansıdı.

Asayiş 24.07.2022, 13:15 24.07.2022, 19:17
Çöp evdeki dram böyle ortaya çıktı... Ekiplerin odada kilitli olan çocuğu bulduğu anlar kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin kendisine kira ödemeyen Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye vermesi üzerine Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara kiracı Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme evin tahliyesi edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

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