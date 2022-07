Çöp evde bulunan Cem Muhammed A.’nın babası konuştu

Bursa’da çöp evde bulunan Cem Muhammed A.’nın babası Ufuk Çelikkol konuştu. Baba Ufuk Çelikkol, çocuğuna sonuna kadar sahip çıkacağını, teyze Kamuran Pınar Acar’dan şikayetçi olacağını söyledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından çöp evde tutulan Cem Muhammed A. baygın halde bulunmuştu. Teyze Pınar Acar tutuklanırken, 9 yaşındaki çocuk ise Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sevk edilmişti. Haberleri görünce baba Ufuk Çelikkol, resmi kurumlara başvurdu. İstanbul’da yaşayan ayakkabı imalatçısı baba Ufuk Çelikkol yaptığı açıklamada çocuğuna sahip çıkacağını belirterek, teyze Kamuran Pınar Acar’dan şikayetçi olacağını ifade etti. Ufuk Çelikkol, "Televizyonda görünce şüphelenip adli süreci başlattım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na DNA testinin yapılması için suç duyurusunda bulundum. Şu an inceleme aşamasında. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak gidecek. DNA testi çıktıktan sonra çocuğa her türlü sahip çıkacağım. Maddi manevi ne gerekiyorsa sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010’da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım” dedi.