Çöp dökmeye çıktı, bir daha haber alınamadı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.

Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak’ta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep iki gündür kayıp.

Son olarak 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çöp dökmek için çıktığı öğrenilen minik Zeynep’in ailesi tarafından Emniyet ve Savcılığa bilgi verildiği öğrenilirken, ailesi, yakınları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden ilanlarla küçük çocuğu arıyor.