Son Dakika
Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Çöp dökmeye çıktı, bir daha haber alınamadı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.
Asayiş 22.11.2022, 20:41
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün kaybolan Zeynep B. isimli çocuktan iki gündür haber alınamıyor.
Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak’ta babası ve üç kardeşi ile birlikte oturan 12 yaşındaki Zeynep iki gündür kayıp.
Son olarak 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında evden çöp dökmek için çıktığı öğrenilen minik Zeynep’in ailesi tarafından Emniyet ve Savcılığa bilgi verildiği öğrenilirken, ailesi, yakınları ve arkadaşları sosyal medya üzerinden ilanlarla küçük çocuğu arıyor.