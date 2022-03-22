Çöp arasına zulalı 19 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan çöp dolu çuval yüklü tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri haksız kazancın ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine bir tır durduruldu. Tırın çöp dolu çuvallarla yüklü olduğunu gören ekipler, sürücünün şüpheli davranışlarından dolayı tırda arama yaptı. Çöp dolu çuvalları tek tek indirerek arama yapan ekipler, aralara gizlenmiş 19 bin 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bunun üzerine sürücü gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.