Çökertilen suikast şebekesine ilişkin "susturucu takılı silah" detayı

İstanbul’da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen ve İran gizli servisine çalıştıkları iddia edilen suikast timine yönelik yapılan operasyonda 2’si susturucu takılı 4 tabanca ele geçirildi.

İran istihbaratınca yönlendirildiği iddia edilen bir hücre, İsrailli turistlere suikast düzenlemek üzere ‘iş insanı’, ‘turist’ ve ‘öğrenci’ kılığında Türkiye’ye gönderilmiş, ülkeye girdikten itibaren MİT’in radarına takılan suikast timi, 16 Haziran’da güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Tetikçilerin de aralarında olduğu öne sürülen eylem timinin, İstanbul’da bazı günübirlik evlere ve Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’ndeki bir otele yerleşerek, İsrailli grupları izleyip faaliyetlerini yakın takibe aldıkları anlar MİT ve Emniyet unsurlarınca deşifre edilmişti. İran gizli servisine çalıştıkları iddiasıyla yakalanan suikast timinden ele geçen silahlar da belli oldu. Hücre üyelerinden 2’si susturucu takılı 4 tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği öğrenildi.