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Çökertilen dolandırıcı çetesi üyelerinden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı internet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş 13.02.2021, 11:24
Çökertilen dolandırıcı çetesi üyelerinden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı internet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

Diyarbakır merkez alınarak ülke genelinde internet üzerinden farklı eylemlere karışan suç örgütüne yönelik Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, 9 Şubat 2021’de Ergani merkez olmak üzere, Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu 10 farklı adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, dün zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs savcılık talimatıyla, 5 şahıs’ adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma gerçekleştirilmişti. Diyarbakır merkez alınarak ülke genelinde internet üzerinden farklı eylemlere karışan suç örgütünün, araç satışı yapan sitelerde sahte ilanlar verdikleri, son bir yıllık dönemde örgüt üyeleri tarafından açılan hesaplara EFT yaptırdıkları veya kamuoyunda açık hat olarak bilinen sahte evrakla başkalarının adına açılmış GSM hatlarına, cebe havale yöntemi ile para gönderdikleri; yine çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin illegal yollarla ele geçirilerek dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı, örgüt üyeleri tarafından araçlara ait ruhsatlarda da değişiklikler yapıldığı ve bu yöntemle araç alacak vatandaşlar üzerinde güven vermeye çalıştığı, çete üyelerinin bu yöntemle son iki yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilmişti.

Bu bilgiler üzerine, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, 9 Şubat 2021’de Ergani merkez olmak üzere, Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 10 farklı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu yüklü miktarda nakit paraya ve banka kartlarına el konuldu. Şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ile cep telefonu ele geçirilmişti.
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