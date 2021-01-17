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Çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi
Sivas’ta Kale Projesinin yürütüldüğü alanda çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi.
Asayiş 17.01.2021, 01:27
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Sivas’ta Kale Projesinin yürütüldüğü alanda çöken iki katlı ahşap ev ekipleri alarma geçirdi.Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.45 sıralarında kent merkezi Gökmedrese Mahallesi kale mevkiinde meydana geldi. Kale Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü eski ve kullanılmayan iki katlı ahşap ev yağışlı havanın da etkisiyle çöktü. Ahşap evin çöktüğü ihbarında bulunulması üzerine olay yerinden polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde çöken binanın altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde olumsuz bir durumla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.
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