Çöken duvarın altında kalan usta hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde fabrika inşaatı sırasında çöken duvarın altında kalan ustabaşı hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Memiş Mahallesi 17 Sokak’ta bulunan bir zeytinyağı fabrikasının inşaatında ustabaşı olarak çalışan Hasan Çavuş (66), önceki gün döktükleri perde duvarın çökmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri Hasan Çavuş’un cansız bedenini çöken duvarın altından çıkardı. Hasan Çavuş’un olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çavuş’un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.