Çok sevdiği motosikleti sonu oldu

Gaziantep’te çok sevdiği motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün bir yakınının "Kara kızı sonu oldu, bu nasıl acı Allah’ım" diyerek yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-Gaziantep karayolunda meydan geldi. İddiaya göre, motosikleti ile Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Kerim Akın, bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra metrelerce savruldu.

Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kerim Akın, ağır yaralandı. Ağır yaralan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan talihsiz genç, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınının paylaşımı yürek dağladı

Hayatını kaybeden Kerim Akın’ın motosiklet tutkunu olduğu ve kaza yaptığı motosikleti Mersin’den yeni alarak evine dönüş yolundayken kaza yaptığı iddia edildi. Feci kaza sonrası hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç sürücünün bir yakınının "Kara kızı sonu oldu, bu nasıl acı Allah’ım" diyerek yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.