Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde Adıyaman'da yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Burak Yapı'yla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burak Yapı müteahhidi Kazım Oğuz, merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde kaldığı adreste gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen Kazım Oğuz, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.