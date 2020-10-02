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Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

KAÇAK TÜTÜNE ÇANKIRI'DA GEÇİT YOK

Asayiş 02.10.2020, 14:43
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Çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi

Çankırı’da bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tütün ve tütün ürünleri satan bir iş yerinde aramalarda bulundu. Aramada, kaçak olduğu belirlenen 9 bin 120 içi dolu makaron ile 29 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi S.E. ve M.E. isimli şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

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