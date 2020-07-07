Çok sayıda firmayı dolandıran nakliyecilerden 5’i tutuklandı
KOCAELİ, ESKİŞEHİR, İSTANBUL VE TEKİRDAĞ İLLERİNDE ÇOK SAYIDA FİRMAYI DOLANDIRDIRAN VE SON İŞLERİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANAN 10 KİŞİDEN 5’İ TUTUKLANDI.
Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ illerinde çok sayıda firmayı dolandıran ve son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişiden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, son iki ayda Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ’da firmaların, nakliye için anlaştıkları kişilerin yükledikleri mallar ile ortadan kaybolduğu şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme sonrasında olaya karıştıkları belirlenen N.Ş., E.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun devamında gözaltına alınan şahıslarla ortak hareket ettikleri belirlenen B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K. isimli şahıslar İstanbul’da M.K. ise Tekirdağ’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden N.Ş., S.B.K., O.B., M.K., E.Ö. tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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|P
|1. Başakşehir
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|2. Trabzonspor
|30
|61
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|30
|54
|4. Galatasaray
|30
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|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
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|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
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|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
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