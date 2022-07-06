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Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı

Samsun’da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek, çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı.

Asayiş 06.07.2022, 17:23
Çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı

Samsun’da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının tuzağına düşerek, çok para kazanma vaadiyle 85 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.Ö. (39) adlı kadın Instagram hesabı üzerinden tanıştığı bir kişinin çok para kazanma vaadiyle tuzağına düşerek verilen hesaba 85 bin lira yatırdı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan P.Ö. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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