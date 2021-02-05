Çok istediği ayakkabıya hırsız sayesinde kavuştu

Denizli’de 400 TL’ye aldığı ayakkabı birkaç gün sonra dairesinin önünden çalınan Alper Özcan, çok istediği renkteki ayakkabıya hırsız sayesinde kavuştu. Hırsız sayesinde yeniden ayakkabı almak zorunda kalan Özcan, isteyip de alamadığı ürünün siparişini verdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alper Özcan, bir hafta önce 400 TL’ye aldığı ayakkabıları ilk defa giyerek işe gitti. Akşam yorgun halde eve gelen Özcan, ayakkabısını dairenin önünde unuttu. Sabah işe gideceği sırada ise ayakkabılarını göremedi. İşten döndükten sonra güvenlik kameralarını izleyen Özcan, 400 TL değerindeki ayakkabılarının çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında akşam saatlerinde apartmana giren bir şüpheli bütün daireleri tek tek gezdi. Beğendiği ayakkabıyı bulana kadar rahat tavırlarla apartmanda gezen şüpheli, Özcan’ın bulunduğu kata geldiğinde ilk önce yan dairedeki komşusunun ayakkabılığa yöneliyor. Burada beğendiği ayakkabıyı bulamayan şüpheli, Özcan’ın dairesinin önündeki ayakkabıyı montunun içine gizleyerek apartmandan çıkıyor. Apartmandan çıkacağı sırada güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, duvarın arkasına geçiyor. Tanınmamak için yüzünü gizleyen şüpheli apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Şüphelinin beğendiği ayakkabıyı bulana kadar apartman içerisinde gezdiğini söyleyen Alper Özcan, "Sabah işe gitmek için kapıyı açtığımda ayakkabımı göremedim. Akşam işten geldikten sonra kamera kayıtlarını izledim. Şahsın biri dairemin önüne geliyor. Ayakkabıyı ceketinin içine gizledikten sonra apartmanı terk ediyor. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimde şahsın beğendiği ayakkabıyı bulana kadar bütün daireleri gezdiğini fark ettik. Hatta karşı komşunun ayakkabılarını beğendiği ayakkabıyı bulamayınca benim dairemin önündeki ayakkabıyı alarak apartmandan çıkıyor" dedi.

Beğendiği renge ayakkabısı çalınınca kavuştu

Ayakkabıyı aldığı dönem siyahını bulamadığı için beyazını aldığını ancak çalındıktan sonra siyahını sipariş ettiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Olayın trajikomik tarafı ise Ayakkabıyı bir hafta önce 400 TL’ye almıştım. Siyah rengini alacaktım ancak tükendiği için alamadım. Ayakkabım çalındıktan sonra aynı ayakkabının bu sefer siyahını sipariş ederek alabildim"