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Çoğu işçiden daha fazla kazanıyor! Elinde bebek sokak sokak dilenen kadının üzerinden çıkan para dudak uçuklattı...
Evine ekmek götürebilmek için asgari ücrete her gün sabahtan akşama kadar çalışan vatandaşların bile zaman zaman para verdiği o dilenciler aslında bir hayli zengin. Bir örnek de Beyoğlu Karaköy’den geldi. İnsanların vicdanlarıyla oynayıp sahtekarlık yapan dilencilerin günlük maddi kazancı aylık çalışana göre bir hayli fazla. Kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu. Kadının üzerinden bin 850 lira çıkarken, kadının dilendiği anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 09.05.2022, 09:18 09.05.2022, 11:55
Olay geçtiğimiz gün Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu.
Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı. Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, kadınların dilendikleri anlar da kameraya yansıdı.