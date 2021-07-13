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Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada olay yerine gitmek isteyen alacaklı tarafın anneleri, yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 13.07.2021, 11:26
Çocuklarının kavgasını duyan kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada olay yerine gitmek isteyen alacaklı tarafın anneleri, yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şikayet üzerine olaya karışan iki taraf, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Polis Karakoluna götürüldü. Alacaklı tarafın annesi olan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çocuklarının kavga ettiğini ve polis karakolunda olduğunu duyunca koşarak karakola doğru yola çıktı. Vatan Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadını Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.
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