Çocuklarının kandırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, evlat yolu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 128 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 128’inci gününde devam ediyor.

Oğlu Mahmut Uslu için HDP il binası önünde bir senedir oturma eyleminde bulunan anne Bedriye Uslu, çocuğunu dört gözle beklediğini ifade etti. Diyarbakır’da ikamet eden Uslu, akşamları evde huzurlarının kalmadığını belirterek, “Mahmut’um beni görüyorsan çık gel. İki senedir senden hiç haber alamadım. Sağ mısın, ölü müsün hiç haberim yok. Biliyor musun bizi ne hale soktuğunu. Evimizde huzur kalmadı. Evimizde ne kadar yemek yaparsak direkt senin o yemekleri sevdiğin aklımıza geliyor. O yemek bize zehir oluyor. Baban hasta olmuş. Kimsenin orada sana hayrı olmaz. Onlar zalimdir” dedi.

Oğlunun HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden Uslu, “Oğlumu HDP götürdüğü için onlardan istiyorum. Oğlum, devletimize teslim ol. Devletimiz güçlü bir devlettir. Rabbim kimseyi bayraksız ve yurtsuz bırakmasın. Fırsatını bulduğunuz an kaçıp gelin. Anne ve babanızı kanadı kırık bıraktınız. Gittiğiniz dava boş bir dava” diye konuştu.