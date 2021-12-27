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Çocuklarının gözü önünde hafif ticari aracın çarptığı kadının acılı kayınpederi konuştu

Kocaeli’de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı Zehra Uzunoğlu Koral’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Genç kadına çarpan aracın sürücüsünün okul müdürü olduğunu söyleyen Zehra Uzunoğlu Koral’ın kayınbabası, "O zaman bana evladımı geri versinler o da okul müdürlüğüne devam etsin. Çocukların psikolojisi de bozuldu. Çocuklar ’annem ne zaman gelecek?’ diyor. Bu şahsın tutuklanması için illa ölmemiz mi lazım? Adalet yerini bulsun" dedi.

Asayiş 27.12.2021, 13:55
Çocuklarının gözü önünde hafif ticari aracın çarptığı kadının acılı kayınpederi konuştu

Kocaeli’de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarptığı Zehra Uzunoğlu Koral’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Genç kadına çarpan aracın sürücüsünün okul müdürü olduğunu söyleyen Zehra Uzunoğlu Koral’ın kayınbabası, "O zaman bana evladımı geri versinler o da okul müdürlüğüne devam etsin. Çocukların psikolojisi de bozuldu. Çocuklar ’annem ne zaman gelecek?’ diyor. Bu şahsın tutuklanması için illa ölmemiz mi lazım? Adalet yerini bulsun" dedi.

Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral’a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Koral’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Beyin fonksiyonları durdu"

Zehra Uzunoğlu’nun olay günü iki çocuğunu okula götürmek için evden çıktığını söyleyen genç kadının kayınbabası Adnan Reşat Uzunoğlu, "Zehra çocukları okula götürmek için evden çıktı. Yolda çocuklara poğaça aldı. Gelen araba çok süratli bir şekilde yaya yolundan Zehra’ya vurdu. Vurmanın şiddeti ile Zehra ileriye doğru fırladı. Çocuklardan birine de hafif dokunmuş ama Allah’tan çocuklara bir şey olmadı. Olay yerinde arabanın çarpması ile kızımızın beyin fonksiyonları durdu. Şu an durumu çok kötü. Doktorlar ’yapacağımızı yaptık, başka yapabileceğimiz bir şey yok’ dedi. Zehra’ya vuran kişi okul müdürü ve hala görevine devam ediyor. Bu şahsın 6 veya 7. kazası, arabasıyla sürekli hız yapan biri, elimizde raporlarımız da var. Şahıs yüzde 85 kusurlu bulundu. Kamera kayıtları ve görgü şahitlerimiz de var. Bu şahıs hala görevine devam ediyor. Ben bundan bir şey anlamadım, o zaman bana evladımı geri versinler o da okul müdürlüğüne devam etsin" dedi.

"Bu şahsın tutuklanması için illa ölmemiz mi lazım?"

Çocukların psikolojisinin bozulduğunu söyleyen acılı kayınpeder, "Çocuklar ’annem ne zaman gelecek?’ diyor. Biz de ’Allah onu bize gönderecek ve dönecek’ diyoruz. Çocukları psikoloğa götürdük, durumları çok kötü. Çocukların bir tanesi 5 diğeri ise 8 yaşında. Bu sabah çocukları okula götürdüm, hala annelerini soruyorlar. İnsan bir frene dokunur, frene bile dokunmamış. Kendi yolunda gitse, boşluk alanlardan gitse bir şey olmazdı. Yoldan çıkarak çocukların üstüne geliyor resmen. Emniyet şeridini ile çarptığı yer arasında 7 metre var. Araç emniyet şeridini geçiyor. Bu yol vatandaşların sürekli kullandığı bir yol, bu yol dışında kullanılabilecek başka yol yok. Çocukların okulu hemen Zehra’ya vurduğu yerin ilerisinde. Kızıma vuran şahıs tutuksuz, bu şahsın tutuklanması için illa ölmemiz mi lazım? Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 8 sene önce de ben bir evladımı kaybettim onun acısı bitmeden bir acı daha yaşadım. Herkes gelinim der ancak o benim gelinim değil kızımdı. Kızımdan da daha üstündü. Ben kızımı kaybediyorum, acım büyük. Buna can dayanır mı?" diye konuştu.

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