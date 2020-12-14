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Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı’dan kan donduran sözler

Turgay Telsiz ve Halil Kurt’tan olan çocuklarını para karşılığında sattığı iddia edilen anne Emine Çaylı, çocuklarını satmadığını belirterek halen tehdit edildiğini ve Turgay Telsiz ile Halil Kurt’u mahkemeye vereceğini söyledi. Turgay Telsiz’in kendisini Halil Kurt’a, Kurt’un da hamileyken Bayram Yumuk’a sattığını iddia eden Çaylı, Bayram Yumuk’tan şiddet gördüğü için Kurt’tan olan çocuğunu yasal yollarla evlatlık verdiğini, Turgay Telsiz’den olan çocuğunun ise Derya Ulupınar tarafından çalındığını ifade etti.

Asayiş 14.12.2020, 14:42
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Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı’dan kan donduran sözler

Turgay Telsiz ve Halil Kurt’tan olan çocuklarını para karşılığında sattığı iddia edilen anne Emine Çaylı, çocuklarını satmadığını belirterek halen tehdit edildiğini ve Turgay Telsiz ile Halil Kurt’u mahkemeye vereceğini söyledi. Turgay Telsiz’in kendisini Halil Kurt’a, Kurt’un da hamileyken Bayram Yumuk’a sattığını iddia eden Çaylı, Bayram Yumuk’tan şiddet gördüğü için Kurt’tan olan çocuğunu yasal yollarla evlatlık verdiğini, Turgay Telsiz’den olan çocuğunun ise Derya Ulupınar tarafından çalındığını ifade etti.

Turgay Telsiz ile 2007 yılında tanışan Emine Çaylı, 21 yaşındayken Telsiz’den hamile kaldı. İddiaya göre şiddet gördüğü için hamileyken Karabük’e ailesinin yanına giden Çaylı, kız çocuğunu burada dünyaya getirdi. Çaylı’nın anlattıklarına göre Turgay Telsiz ile iş birliğinde olan Derya Ulupınar kendisini kandırıp yeni doğan çocuğunu hastaneden çaldı ve kayıplara karıştı.

Halil Kurt’tan olan çocuğuyla ilgili konuşan Çaylı, Turgay Telsiz’in çocuğunu doğurduktan sonra Telsiz’in kendisini Halil Kurt’a sattığını, Kurt’un da hamileyken kendisini Bayram Yumuk isimli birisine sattığını söyledi. Bayram Yumuk’tan da şiddet gördüğünü iddia eden Emine Çaylı, çocuğunun ölmesinden korkup yasal yollarla Karabük’lü bir aileye evlatlık verdiğini belirtti.

"Derya Ulupınar ’beni de çocuğu da unut’ dedi"

Turgay Telsiz’den olan çocuğunun nasıl çalındığını aktaran Çaylı, “Turgay Telsiz ile 2007 yılının mart ayında tanıştık. O zamanlar 21 yaşındaydım. O zaman 4 yaşında kızım ve 2 buçuk aylık oğlum var. Geldi çocuklarımla beni aldı. Bizi aldıktan sonra oğluma ve kızıma şiddet uyguladı, çocuklarımı öldüresiye dövdü. Hamile kalmıştım. Yapma etme dedim ama çocuklarımı dövmeye devam etti. 2 aylık hamileyken bir yolunu bulup çocuklarımla beraber annemlere Karabük’e gittim. Turgay Telsiz de peşimden geldi. Yalvardı yakardı bizden özür diledi. Ondan sonra ailem yakınlarımızda bize ev tuttu. Sonra evdeki erzakları, televizyonu sattı. Doğumuma 15-20 gün kala beni bırakıp Adana’ya kaçtı. Aradım ve doğum sancılarım başladı, doğumum her an olabilir gel çocuğu al dedim. O da gelmiyorum dedi. Ben çocuk istemiyorum, arama beni dedi. Neyse ben doğumu yaptıktan sonra tekrar aradım çocuğu al diye. Yine alamam dedi ve telefonu suratıma kapattı. Doğum yaptığım gece yanıma Derya Ulupınar geldi. Sabah Derya Ulupınar senin taburcunu yaptırdım sen git çocuğun muayenelerini yaptırıp getireceğim dedi. Tamam dedim ve beni bir taksiye bindirip eve gönderdi. Sonra çocuk ortada yok. Derya Ulupınar’ı aradım açmıyor. Bir keresinde açtı ve ’beni de çocuğu da unut’ dedi. Derya Ulupınar’ın eşini aradım. O da ulaşamadığını ve birikmiş paralarını alıp gittiğini söyledi. Ondan sonra ne çocuğumdan ne de Derya’dan haber alamadım. Benim ne yaşadığımı bilmeden yalan yanlış haber yapıyorlar. Onlar için de ayrıca hakkımı arayacağım ama çok araştırdım ve çocuğumdan haber alamadım. Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı”

Halil Kurt ile nasıl tanıştığını ve Kurt’tan olan çocuğunu neden evlatlık verdiğini açıklayan Çaylı, “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı. Halil Kurt bana işkence uyguladı, dövdü. Ondan da hamile kaldım. Bu arada Halil Kurt evliydi. Eşi bırak gitsin diyordu onu da dövüyordu. Halil Kurt kaç defa beni başkalarına sattı, eve adamlar çağırıyordu. Eşiyle karşı çıktığımızda bizi dövüyordu. Kollarımda bile halen işkencelerin izlerini taşıyorum. Bunlar Halil Kurt’un bıçak izleri. Halil Kurt beni Bayram Yumuk diye birisine sattı. O zaman doğumuma 3 ay falan kalmıştı. Doğum yaptıktan sonra Bayram Yumuk çocuğumu aç bıraktırdı. Çocuğum sabahlara kadar aç uyudu. Bayram Yumuk çocuğumu öldürecekti. Ölmesindense çocuğumu kanuni yollarla kendi isteğimle evlatlık verdim. Kendi isteğimle Karabüklü bir aileye verdim. Şu anda 7 yaşında” dedi.

“Çocuklarımı satmadım Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”

Halil Kurt’un kendisini halen tehdit ettiğini söyleyen Çaylı, çocuklarını satmadığını ve Kurt ile Telsiz’i mahkemeye vereceğini belirtti. Evlatlık verdiği çocuğunu arada gidip gördüğünü aktaran Çaylı, Eskişehir’de Murat Çaylı (44) ile evliğinden olan çocuğunu etkilenmemesi için babaannesine gönderdiklerini belirterek şunları söyledi;

“Halil Kurt şu an halen beni arıyor, mesajları da var. Sana neler yapacağım bak görürsün dedi. Ben çocuklarımı satmadım. Turgay Telsiz’den olan çocuğumu çaldılar. Aradım ama bulamadım. Hangi anne evladını satar? Sabahlara kadar ağlıyorum. Birinden haberim var. Halil Kurt’tan olan çocuğum şu an iyi bir ailede. Özlediğim zaman gidip görüyorum. Anne olarak değil ama uzaktan bir tanıdık olarak görüyorum. Halil Kurt’u da Turgay Telsizi’de mahkemeye vereceğim. Çocuğumu babaannesine göndermek zorunda kaldım. Şu an da köyde. Herkes yapmadığım bir şeyle beni dinlemeden tepki gösteriyor. Benim suçum yok. Önce beni dinlesinler. Bilip bilmeden iftira atmasınlar"
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