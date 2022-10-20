Son Dakika
Atatürk Üniversitesi, Erasmus ka220 uluslararası arge iş birliği projesi ile hibe almaya hak kazandı
Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.
Asayiş 20.10.2022, 15:44 20.10.2022, 15:53
Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.’nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B’yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.