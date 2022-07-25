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Çocuklarını görmeye gelip eşine dehşeti yaşattı

Denizli’de çocuklarını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden şahıs, eşine dehşeti yaşattı. İki çocuğunun gözü önünde karnından bıçaklanan kadın, ölmemek için kocasının elinden almayı başardığı meyve bıçağını açık pencereden aşağı attı.

Asayiş 25.07.2022, 09:19
Çocuklarını görmeye gelip eşine dehşeti yaşattı

Denizli’de çocuklarını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine giden şahıs, eşine dehşeti yaşattı. İki çocuğunun gözü önünde karnından bıçaklanan kadın, ölmemek için kocasının elinden almayı başardığı meyve bıçağını açık pencereden aşağı attı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu Fatma G.’nin (28) yaşadığı evine gitti. Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6’ncı kattan aşağı atan Fatma G.’ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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