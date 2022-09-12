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Çocukların park kavgasına ailelerde karıştı, ortaya utanç verici görüntüler çıktı
Arnavutköy’de parkta oyun oynayan çocukların kavgasına aileleri de karıştı. Tarafların bir birine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 12.09.2022, 12:41
Arnavutköy’de parkta oyun oynayan çocukların kavgasına aileleri de karıştı. Tarafların bir birine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy Şehir Parkı’nda dün akşam saatlerinde çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra ailelerde müdahil oldu. Taraflar birbirine tekme ve yumruklar ile saldırdı. kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlandı. Yaşanan utanç verici anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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