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Çocukların motor keyfi hastanede bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çocukların motor keyfi kaza ile noktalandı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 26.04.2021, 22:50
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Çocukların motor keyfi hastanede bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çocukların motor keyfi kaza ile noktalandı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi piknik alanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.U.’nun (13) kullandığı motosiklet, çocuğun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 32 AV 089 plakalı otomobile çarptı. Kazada F.U. yaralanırken, motosiklette bulunan arkadaşı ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. F.U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazadan sonra kaçan çocuğu bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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