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Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu
Bursa’da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Asayiş 29.08.2022, 11:37
Bursa’da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya büyükler de dahil olunca bıçaklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
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