banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!
Fatih Altaylı'nın hangi partiye oy verdiği belli oldu!

Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Bursa’da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Asayiş 21.06.2021, 08:25
Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Bursa’da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ailelerinde dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile iki aile arasında taşlı sopalı meydan muharebesi anbean amatör kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi kavgaya müdahale ederken, yaralı kişileri sağlık ekipleri ayakta tedavi uygulandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı az bulutlu
banner493