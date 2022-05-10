Çocukların kavgasına aileler karıştı... Yaralıların başına gelen yakınları ’uyuma sakın’ diye uyardı

Antalya’da parkta kavga eden çocukların kavgası, ailelerde müdahil oldu. Kavgada taraflardan birisi, karşı taraftan iki kişiyi yol ortasında öldüresiye darp etti. Yaralılar yerde başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi. Ayakta dahi duramayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesindeki bir parkta çocuklar kavga etti. Kavgaya daha sonradan müdahil ailelerden Hüseyin K. ile Fuat D., olay yerinden motosiklet ile kaçmaya başladı. Peşlerine yanındaki yeğenleriyle birlikte takılan Deniz A. ise, kaçan motosikletlileri bulvar üzerinde yakaladı. Deniz A., yanındaki arkadaşıyla birlikte Hüseyin K. ve Fuat D.’yi darp etti.

Uyuma sakın

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilen yaralılar, yerde başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi. Yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir kadın ise, sürekli onların yanına gelip ’uyuma sakın’ diye uyarıda bulundu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocukların ifadesine de başvuran polis, Deniz A. ile yanındaki bir kişiyi polis merkezine götürdü.