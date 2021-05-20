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Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu. Mahallede 2 hafta içinde 10’a yakın bisiklet çalınırken, bisiklet hırsızlar kameraya yakalandı.

Asayiş 20.05.2021, 09:17
Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kamerada

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ne dadanan bisiklet hırsızları çocukların kabusu oldu. Mahallede 2 hafta içinde 10’a yakın bisiklet çalınırken, bisiklet hırsızlar kameraya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’ne bisiklet hırsızları dadandı. Mahallede 2 hafta içinde 10’a yakın bisiklet çalındı. Kimi çocuklar bisikletlerinin çalındığına şahit olurken, kimi çocuklar ise hırsızlara son anda bağırarak engel oldu. Pandemi nedeniyle evde sıkılan 18 yaş altına gelen izinle dışarı çıkabilen çocuklar bisikletleri çalınınca çareyi top oynamakta buldu.

Bisikleti çalınmak istenen çocuklardan biri, "Ben arkadaşımla balkondan balkona konuşuyorduk. Tam o sırada aşağıya baktığımda bisikletimin çalındığı gördüm. Ben aşağı indim. O sırada hırsız kaçtı" dedi.

Çocukların kabusu olan bisiklet hırsızı kameraya yakalandı. Uygun zamanı bulunca binanın içinde bulunan bisikleti rahatlıkla alan hırsız, hızla oradan uzaklaşıyor.
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