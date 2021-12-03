banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek

Çocukların hırsızlık turnesi, şehir şehir gezip araba çalıyorlar

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İstanbul’a kadar yaklaşık 900 kilometre yol gitti. Yaşanan hırsızlığı ardından ise akıllara, “Çocuklar kimse fark etmeden nasıl o kadar gidebildi?” sorusu geldi.

Asayiş 03.12.2021, 09:07
Çocukların hırsızlık turnesi, şehir şehir gezip araba çalıyorlar

Ordu’da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İstanbul’a kadar yaklaşık 900 kilometre yol gitti. Yaşanan hırsızlığı ardından ise akıllara, “Çocuklar kimse fark etmeden nasıl o kadar gidebildi?” sorusu geldi.

Küçük çocukların akıl almaz hırsızlığı duyanlara pes dedirtti. Ordu’da bir oto galeriye giren C.U., E.K. ve A.K. isimli çocuklar, dükkandaki kısa süreli arayışlarının ardından buldukları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahat tavırlar sergileyerek direksiyona geçen çocuklar, manuel vites araçla 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’un Esenyurt ilçesine geldi. Aralarından birinin daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu ve çocukların olaydan önce 5 oto galeriden daha araba çaldığı öğrenildi. En son Esenyurt mevkiinde görülen çocukların ise yolda yakıt almak için iki kez durduğu öğrenilirken, akıllara “nasıl yakıt aldı” sorusu takıldı. Çocukların çaldıkları arabaya bindiği son görüntüleri ise kameralara yansıdı.

“Daha öncede birçok galeriye girip araba çaldılar”

Olay anlarını anlatan araç sahibi, “28 Kasım Pazar sabahı saat 03.00 sıralarında yaşları 13 ve 14 olan üç tane çocuk dükkanımıza girdi. Bir arabamızın kontak anahtarını alan çocukların, araç ile İstanbul yönüne gittiğini öğrendik. 17 Kasım ve 28 Kasım arasındaki 11 günlük süreçte bu çocuklar, 5 tane daha galeriye girmiş ve oralardan çaldıkları arabalar ile gezmiş. Gezdikten sonra ise çocuklar arabalara zarar vererek geri galeriye getirmiş veya polisler tarafından bulunmuş. Şuanda bizim aracımızda bu çocukların elinde. Çocukların ise İstanbul Esenyurt mevkiinde olduğu bilgisini aldık. Polis ekiplerinin aracın peşinde olduğunu ve PTS sisteminden takip edildiğini biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklar da zarar görmeden aracımız en kısa sürede bulunsun. Aracımız bize, çocuklarda anne ve babalarına teslim edilsin” dedi.

Aracı çalınan oto galericinin avukatı ise,” Ordu’da galericilik ile uğraşan müvekkilim beni aradı. Ve araçlarının çalındığını söyledi. Olaya ilişkin ellerindeki görüntüleri gönderdi. Görüntüyü izlediğimde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü küçük çocuklardı. Yanlış hatırlamıyorsam 11,12 ve 14 yaşlarındaki 3 tane çocuk gece galeriye giriyorlar. Anahtarları alıp aracı da alıp İstanbul’a doğru hareket ediyorlar. Hiçbir denetime takılmadan İstanbul’a geliyorlar. Hatta yolda yakıtta alıyorlar. Bu çocuklara 4 gündür ulaşılamıyor. Esenyurt’da birkaç kere gişeden geçtikleri tespit edilmiş. Sanırım araçta yatıp kalkıyorlar. Müvekkilimin endişesi önce çocuklar ve kimseye bir zarar gelmemesini arzuluyor. Ve akabinde de aracının yakalanmasını istiyor. Bildiğim kadarıyla bu çocuklar Ordu’da çeşitli suçlara da karışmışlar araba hırsızlıkları gibi birçok suça. Bir an önce arabanın yakalanmasını ve çocuklarında selametle ailelerine kavuşmasını müvekkilim arzuluyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7