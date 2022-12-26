Çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı

Gaziantep’te çocukların elinden cep telefonunu çalan 2 kapkaççı tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, kapkaç yapmak suretiyle çocukların elinde bulunan cep telefonunu çalan M.T. ve E.K. yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.