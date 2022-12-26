Çocukların elindeki telefonu böyle çaldı

Gaziantep’te kapkaç yapmak suretiyle çocukların elinde bulunan cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kapkaç yapmak suretiyle çocukların elinde bulunan cep telefonunu çalan M.T. ve E.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.