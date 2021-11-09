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Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 9 ilde operasyon: 16 kişi yakalandı

İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Asayiş 09.11.2021, 10:29
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 9 ilde operasyon: 16 kişi yakalandı

İnternet üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerine dönük paylaşımlarda bulundukları ileri sürülen 16 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına internet üzerinden gelen bilgi paylaşımında sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerinin dağıtıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iki koldan yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu sosyal paylaşım siteleri üzerinden çok sayıda çocuk pornografisi içerikli profil oluşturulduğunu belirledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çok yönlü araştırmalar ve delillendirmelerde, bu kişilerin çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen video dosyalarını gruplarda bulunan kullanıcılara para karşılığında sattıkları tespit edildi. İlk etapta söz konusu video dosyalarını satan ve satın alan 11 şüpheli şahıs tespit edilirken, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyalar kapsamında 5 kişinin daha belirlendiği aktarıldı. Polis, bu profiller üzerinden çocukların kullanıldığı cinsel içerikli müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında toplam 16 kişiye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum’da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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