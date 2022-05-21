Çocukların çakmakla oyunu az kalsın faciayla son buluyordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde anneleri işe giden, babaları da uyuyan 3 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin çakmakla oyunu yangına sebep oldu. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Örnek Mahallesi 1540 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evden duman çıktığını gören Mehmet Yüksel isimli esnaf, uzun süre zile basıp uyuyan babanın uyanmasını sağlarken, komşuların da yardımıyla 2 küçük kızı da yanan evden dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler, dairenin balkonundan girip yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara ve komşu dairelere ulaşmasını önlemiş oldu. Yangının yaşandığı oturma odasında televizyon ve klima başta olmak üzere eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Komşuları, evden çıkarıldıktan sonra büyük korku yaşayan küçük kızlara ayran içirerek dumanın etkisinden kurtulmaları için çaba harcadı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, E.S.A. (7) ve E.E.A. (3) isimli kız kardeşleri ambulansa alarak oksijen tedavisi uyguladı. İki kız kardeş ve baba İ.A., annenin olay yerine gelmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çakmakla oyun yangın çıkardı

Öte yandan, olay yerine gelen güvenlik güçleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangının küçük kızların oturma odasında çakmakla oynarken koltuğun tutuşması sonucunda çıktığını, bu sırada annenin işte olduğu, gece çalışan babanın da uyuduğu belirlendi.